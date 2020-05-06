وزير الثقافة الأسبق: "مكرم محمد أحمد أستاذي.. وليس له مثيل" (فيديو)

قال الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن هناك عددًا من الأساتذة الكبار شكلوا وعيه، موضحا: " على مستوى دراسته الجامعي كان الدكتور الراحل عزت قرني الذي درس له الفلسفة اليونانية"













وأضاف النمنم، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الدكتور عزت توفى العام الماضي في حادث مروع، واصفا إياه بأنه أحد العقول الذي لم تستفد منهم الدولة كما يجب".





وكشف وزير الثقافة السابق، عن أن خلال عمله بالصحافة تتلمذ على يد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفًا: "هو أستاذ التحقيق الصحفي اللى ما شفتش زيه مصر من قبل ولن ترى مثله".





وفي وقت سابق، قال حلمي النمنم، إن الشائعات تنتشر عبر الحسابات المزيفة، التي توجهها ميليشيات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرًا إلى أن حدوث الحروب بشكلها النظامي التقليدي أصبح صعبا.





وأضاف: "الشائعات تستهدف كسر الهيبة والمصداقية"، معلقا: "أعداء مصر التقليديون معروفون منذ بداية العصر الحديث، وتركيا العثمانية وبريطانيا العظمى قامتا بالتصدي للجيش المصري في عهد محمد علي وطرده من الشام".





وتابع: "تتغير الأسماء ويستمر الأعداء رغم مرور السنوات"، مضيفا "قديما كانت هناك شخصية تسمى عبيط القرية في الريف، حيث كان يلجأ إليه البعض لتوجيه السباب للشخصيات الكبرى بهدف كسر الهيبة، والآن يتم استخدام أسلوب عبيط القرية من قبل بعض الجهات لتدمير مؤسسات الدولة".



