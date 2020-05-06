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تطبيق جديد من "فيسبوك" لتصفح الإنترنت مجانا (التفاصيل)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
تخطط شركة فيسبوك لإطلاق تطبيق جديد يطلق عليه اسم "Discover"، لتصفح الإنترنت مجانا، وهو تطبيق عبر الكمبيوتر ونظام Android، خلال الفترة المقبلة في العديد من البلدان منها العراق والفلبين وتايلاند.

ووفقا لما نشره موقع "engadget" المتخصص في أخبار التقنية، يوفر التطبيق الجديد للمستخدمين رصيدًا يوميًا من البيانات المجانية من مشغلي شبكات الهواتف المشاركة، بغرض توفير الوصول إلى الإنترنت بعد استنفاد المستخدمين لبياناتهم المسموح بها.

كما يعمل التطبيق الجديد على جميع مواقع الويب بالتساوي، وسجل التصفح الشخصي لا يُستخدم لأشياء مثل الإعلانات المستهدفة أو اقتراحات الأصدقاء.

وأوضحت شركة "فيسبوك" أنها تعمل من خلال خدمة "Discover" على تشفير المعلومات المرسلة بين خوادمه وأي جهاز يدعم HTTPS، ودعم فقط حركة البيانات ذات النطاق الترددي المنخفض، لذا فإن بعض المحتوى، مثل الفيديو والصوت، غير مدعوم.

وكشفت شركة فيسبوك عن التطبيق رسميا في دولة بيرو، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى "Discover" من خلال زيارة 0.discoverapp.com على أي متصفح ويب، أو عن طريق تنزيل تطبيق Discover في متجر Google Play.

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