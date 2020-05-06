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موعد أذان الفجر والسحور في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
ننشر لكم في السطور التالية موعد أذان الفجر والسحور في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريا، والسابع من مايو لعام 2020 ميلاديا، وذلك فى محافظة القاهرة، حيث يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع عشر من أيام رمضان ، لحوالي 15 ساعة و 27 دقيقة.

موعد أذان الفجر في اليوم الرابع عشر من رمضان

وعن موعد السحور وأذان الفجر، يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:30 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:10 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:10 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:37.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ لَا تُؤاخِذْنِى فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَأَقِلْنِى فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْهَفَوَاتِ، وَلَا تَجْعَلْنِى غَرَضاً لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".

ثواب دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان

"مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ".

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