ننشر لكم في السطور التالية موعد أذان الفجر والسحور في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريا، والسابع من مايو لعام 2020 ميلاديا، وذلك فى محافظة القاهرة، حيث يصل عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع عشر من أيام رمضان ، لحوالي 15 ساعة و 27 دقيقة.





موعد أذان الفجر في اليوم الرابع عشر من رمضان





وعن موعد السحور وأذان الفجر، يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:30 صباحًا، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:10 صباحًا، أما موعد الإمساك فكان فى 3:10 صباحا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:37.



