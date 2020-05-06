Advertisements

تعرف على سيناريوهات عودة الدوري الإيطالي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:26 م
أرشيفية
أرشيفية
وكالات

صرح وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، اليوم الأربعاء، أنه من الصعب تحديد موعد استئناف منافسات الدوري الإيطالي في كرة القدم، في الوقت الحالي، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار أن إيطاليا تعتزم القضاء على فيروس كورونا الذي حصد أعلى الأرقام عالميًا في الأرواح، وعدد الإصابات، وشلّ حركة التنقلات في البلاد.

وقال سبادافورا مجيبًا على أسئلة البرلمان الإيطالي: "نأمل جميعاً في التمكن من استئناف منافسات البطولة بانتظام، لكن في الوقت نفسه من المستحيل اليوم تحديد موعد معين".

وأضاف: "يجب أن ننتظر بيانات عن تطور العدوى في الأسبوعين المقبلين، فالبلاد بدأت منذ يومين فقط المرحلة التدريجية من تخفيف الحجر الصحي، عندها فقط تستطيع الحكومة أن تقرر".

وتوقف النشاط الكروي في إيطاليا منذ 10 مارسا الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 29 ألف شخص في البلاد حتى الآن.

وتم السماح للاعبين بالعودة إلى التدريبات الفردية في المراكز الرياضية لفرقهم هذا الأسبوع، ولكن يتعين عليهم الانتظار حتى 18 مايو لنيل الضوء الأخضر للقيام بالتدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غداً الخميس، باللجنة التقنية العلمية التقنية التابعة للحكومة لمناقشة البروتوكول الطبي للتدريبات الجماعية، علماً بأن الاتحاد أرجأ اجتماعاً له كان مقرراً الجمعة، للبحث في سبل استكمال الدوري، في انتظار الحصول على معلومات إضافية من الخبراء في المجال الصحي.

وأوضح سبادافورا: "نأمل أن تعطي الجلسة الضوء الأخضر لخوض الحصص التدريبية الجماعية، مع الأخذ في الاعتبار أيضاً أن كرة القدم لا تسمح بمسافات الأمان أو استخدام معدات الحماية الشخصية" مثل الكمامات.

ورأى الوزير أن الضغط لاستئناف كرة القدم "غير مفهوم تماماً في نظر ملايين الإيطاليين القلقين على صحتهم وعملهم"، متابعاً: "تحديد موعد استئناف البطولة الآن يتناقض مع الحاجة إلى تحديد الخطوات بناءً على نتائج البيانات (تطور العدوى)".

وأضاف: "أذكركم أن التواريخ الأكيدة في الوقت الحالي، هي تلك المتعلقة بالبلدان التي قررت التوقف النهائي لبطولاتها".

وأوقفت كل من فرنسا وهولندا نهائياً بطولاتها، فيما منعت الحكومة البلجيكية إقامة أي نشاط رياضي حتى 31 يوليو .


أخبار تهمك

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة وفاة الشيخ الطبلاوي متأثرا بكورونا وموعد دفنه بمقابر البساتين

منذ يوم

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد الجوية تصدر بيانا مهما بشأن حالة طقس الغد (اعرف التفاصيل)

منذ ساعة و 23 دقيقة

تحديد موعد مباراة يوفنتوس وليون في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 19 ساعة

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيان مهم من النائب العام بشأن وفاة المتهم شادي حبشي في محبسه

منذ يوم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

09:55 م

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

05:32 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة