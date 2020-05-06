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تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:45 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
تراجعت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان تقرير وظائف القطاع الخاص الشهري في الولايات المتحدة خلال أبريل/نيسان الماضي والذي أظهر فقدان وظائف بوتيرة تاريخية تجاوزت 20 مليون وظيفة.

ويترقب المستثمرون الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري لعدد الوظائف التي فقدها الاقتصاد الأمريكي لسوق العمل في الشهر الماضي، وذلك يوم الجمعة المقبل.

فيما يراقب المستثمرون نتائج رفع قيود الإغلاق بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات بالأمس إنه يجب إعادة فتح الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من المعاناة.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" بأكثر من 0.9 بالمائة ليصل إلى 24664.6 نقطة، فاقداً 218.4 نقطة بعد أن ربح أكثر من 150 نقطة خلال الجلسة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 2848.7 نقطة، فيما صعد المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي "ناسداك" بأكثر من 0.5 بالمائة إلى 8854.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:16 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1.00792 دولار.

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