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ميدو عادل يتعرض للضرب.. في الحلقة 14 مسلسل جمع سالم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:41 م
جمع سالم
جمع سالم
رشا عادل
بدأت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة للغاية حيث قام شبان بالتعدي بالضرب على الفنان ميدو عادل "يوسف" أثناء عودته إلى منزلة ولكن سرعان ما سيارة الشرطة وانقذته وألقت القبض عليهم.


ثم طلب الضابط من يوسف بترك منزل عباس الذي يعيشه به لأنه سيجلب له العديد من المصائب، ولكن يوسف رفض لأنه لا يستطيع ترك شقيقة يونس، فأخبره الضابط أن يونس قبض عليه بتهمة جريمة قتل.


مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، وشارك في البطولة الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب.

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