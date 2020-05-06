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شاهد.. لحظة انقلاب سيارة بالعمرانية وإصابة شخص (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
حصلت بوابة "الفجر" على فيديو يوضح لحظة انقلاب سيارة ملاكي بشارع الهرم بالعمرانية، واصطدامها بآخرين، وإصابة فرد أمن.

وتلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بشارع الهرم وإصابة شخص، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث، ونقل المصاب إلى المستشفي، بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
ومن جهة أخرى، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي احد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الامر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقي طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.

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شارع الهرم بوابة الفجر انقلاب سيارة الفجر

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