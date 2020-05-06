"تجارة سلاح وسرقة دراجات".. سقوط تشكيل عصابي في قبضة "أمن قنا"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط مسجلين سرقات واتجار في الأسلحة وبحوزتهما ٦ قطع اسلحه ناريه ودراجات بخارية مسروقه ودولارات مزيفة، بقرية أسمنت بمركز نقادة جنوب قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، من ضبطالمتهمين شعبان.س، وجعفر.ش، مقيمان بقرية اسمنت بنقادة، مسجلين سرقات واتجار في الأسلحة وبحوزتهما ٦ قطع اسلحه ناريه متنوعة و١٨٠ طلق ناري و٢ دراجة بخارية مبلغ بسرقتها و٤٠٠ دولار مزورة.

واعترفا المتهمان بسرقة الدراجات البخارية والاتجار في الأسلحة النارية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

بينما لفظت ربة منزل، أنفاسها الأخيرة، عصر اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من قطار بمحطة سكك حديد أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، من العميد جمال سالمان، مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع وفاء عادل محمد، 23 عاما، ربة منزل، ومقيمة الشرقي سمهود، بعد أن سقطت من قطار بمحطة سكك حديد أبوتشت.





وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عبد الحق، وكيل فرع البحث الجنائي، إلى مقر البلاغ، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان طالب، لقي مصرعه غرقًا بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.





وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق اسعاف قنا، بانتشال جثمان محمد عبدالمحسن عبدالمجيد، 17 عامًا، طالب، بعد غرقه بالقرب من كوبري الكلالسة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا.





تم نقل الجثمان إلى مستشفى قوص المركزي، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.





كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط تاجر مخدرات من القصير اثناء محاولته نقل كميه من المخدرات من قنا إلى البحر الأحمر.





حيث وردت معلومات للعميد امين سند رئيس المباحث باعتزام احمد.ح.ع، ٤٠ عامًا، عامل ومقيم بالقصير نقل كميه من المخدرات من قنا لتوزيعها على عملائه بمحافظة البحر الأحمر.



