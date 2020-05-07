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الصدفة تكشف مراقبة هنادي مهنى لـ واتس أب خالد أنور

الخميس 07/مايو/2020 - 12:11 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي يشارك به في الماراثون الدرامي الحالي 2020.

وشهدت احداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "خيانة عهد" كشفت الصدفة مراقبة هنادي مهنا "سارة" "لواتس آب" "هشام
" خالد أنور ابن يسرا، حيث كانا يتناولان العشاء سويا ووصلته رسالة على "الواتس آب" ولأن سارة تراقب هاتفه وصلت لها الرسالة في نفس والوقت، إلا أن كوبا من الماء سقطت على هاتفها وعندما حاول هشام إنقاذ الهاتف وجد تطبيق "الواتس آب" الخاص به مفتوحا على هاتفها ليكتشف مراقبتها له ويتركها غاضبا ويذهب إلى جومانا مراد.

وفي نفس السياق كانت "فرح" حلا شيحة في زيارة "شيرين" جومانا مراد وتعطيها مبلغ من المال حتي تمتنع عن الكلام وفضحها، ولكن أثناء مغادرتها المنزل وجدت "هشام يطرق الباب" وانتهت الحلقة على هذا المشهد.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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يسرا هنادي مهنا مسلسل خيانة عهد خيانة عهد 13 خادل انور حلا شيحه جومانا مراد

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