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في الحلقة 14 مسلسل جمع سالم.. زينة تتعرض لموقف محرج من قبل الصحفيين

الخميس 07/مايو/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بدأت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث حيث تعرضت الفنانة زينة "مريم" لموقف محرج من قبل الصحافة أثناء موتمر جمع التبرعات لبناء المستشفى، عندما سألها أحد الصحفيين لماذا تحتاجين لجمع التبرعات على الرغم من أن المستشفى استثماري، بالتالي توترت مريم ولم تستطع الرد عليها.


مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، وشارك في البطولة الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب.

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