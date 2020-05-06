"أنا لا بشد ولا بنفخ".. هكذا علقت عبير صبري على خضوعها لعمليات تجميل

Advertisements



نفت الفنانة عبير صبري إجرائها لعمليات تجميل في الوجه والجسد طوال حياتها،كما نفت تقديمها لأدوار إغراء، وأنها قامت بتقبيل أحد الفنانين مرتين فقط، وذلك بضغط من المخرج.



تحدثت الفنانة عبير صبري خلال حلولها ضيفة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي،عن عدم خضوعها لعمليات تجميل،حيث قالت:"وأنا طول عمري شكلي كده"، وأن القيام بعمليات التجميل ليس عيبًا.



وأشارت عبير صبري أنها ترفض القُبلات في الأدوار السينمائية لأنها حرام،لكنها قامت بها مرتين، بضغط من المخرج، لافتة إلى أنها صارت ترفض أدوار القُبلات، خاصةً بعد زواجها أصبحت حرامًا وممنوعة.



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.