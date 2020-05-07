بدء موجة جديدة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الخميس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الخميس نهارًا

غائم جزئي، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الجوية.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الخميس، القاهرة العظمي 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمي 19 درجة والصغرى 28 درجة، ومطروح العظمي 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمي 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمي 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمي 35 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمي 23 درجة والصغرى 14 درجة.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.





وفي تصريحات سابقة، أوضح محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترة عدم الاستقرار التي تعرضت لها البلاد انتهت بعد أن شهدت أغلب الأنحاء انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط للرياح على اغلب الأنحاء أمس الثلاثاء أدت لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.



