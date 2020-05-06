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حلمي النمنم: أنيس منصور مجد سيد قطب في بعض كتاباته (فيديو)

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:47 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن موقفه المعارض تجاه التيارات الإسلامية تأسس منذ دراسته الجامعية، مشيرا إلى الإخوان اختلقوا رويات غريبة حول علاقة سيد قطب بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten" أنه ذهل عندما وجد "بكائيات" في سيد قطب، منشورة في صحيفة قومية، متابعًا: "ليس الإخوان وحدهم من مجدوا سيد قطب، وإنما بعض ممن كانوا يكرهون الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وظنوا أن تمجيد قطب يوجع ناصر".

ونوه إلى أن أنيس منصور مجد سيد قطب في بعض كتاباته، متابعًا: "إعدام خميس والبقري، كان قرار اللواء محمد نجيب، وليس الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لكون عبدالناصر لم يحب أن تصل المسألة لذلك، لكن نجيب أصر على إعدامهم.

وأشار إلى أن سيد قطب لم يكن صاحب أفكار، معقبا: "سيد قطب حاول أن يكون عقائديا في النقد الأدبي وفشل ولم يعتمده عباس محمود العقاد كما فشل أن يكون مثل طه حسين وأحمد أمين".

وأضاف: "عندما تجه سيد قطب للإسلاميات، بالنظر إلى عنوان كتابه فى "ظلال القرآن"، نجده متخذا من باب كان عنوانه في ظلال الوحي كان يصدر عن دار المعارف".

وأكد وزير الثقافة السابق، أن أفكار سيد قطب متطرفة وهي إعادة صياغة لأفكار أبو الأعلى المودودي، مؤكدا أنه كان أبرز أعضاء المحفل الماسوني المصري.

يذكر أن الإخوان وخاصة التيار القطبي التكفيري تسبب في تعقيد المشهد في عدد من البلدان العربية خاصة المشهد السوري منذ انطلاق الحرب الأهلية عام 2011، وهو سبب ‏تشرذم المعارضة السياسية وتحويلها إلى معارضة مسلحة تعمل بالوكالة لصالح مشروعات إقليمية في المنطقة. 


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سيد قطب حلمي النمنم انيس منصور الفجر

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