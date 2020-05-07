منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات جديدة للقضاء على كورونا

كشف الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، عن أن المنظمة واليونيسيف والاتحاد الدولي للصليب الأحمر نشروا توجيهات للدول بشأن الحفاظ على الرعاية الصحية ضمن القضاء على فيروس كورونا.





وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا، أن هناك توصيات للدول بشأن الحفاظ على الخدمات الأساسية على مستوى المجتمع المحلي، واستخدام عمال الرعاية الصحية مع المحافظة سلامته ونصحهم بخصوص كيفية القيام بواجباتهم.





وأشار إلى أنه اقترحوا استخدام الطب عن بعد قدر الإمكان، متابعًا: "اقترحنا ترك علاج الملاريا مثلًا على الباب بدلًا من الدخول"، مضيفًا أنهم وجهوا بالاهتمام بأكثر الأشخاص العرضة للخطر لعمال الرعاية الصحية.





وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية، أن الأزمة يمكن أن تكون في عدم المساواة الموجودة وهذا يُعكس في معدلات الوفيات العالية في أوساط شرائح معينة في الدول، ولذلك يجب إعطاء أولوية للمعرضين للخطر أكثر.









وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.



