رئيس IBM : كورونا يتيح فرص كبيرة لشركات التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة

كشف ارفنيد كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة IBM خلال مؤتمر IBM Think Digital 2020 عن حاجة العملاء الي بناء أنظمة أعمال مرنة لتعزيز قدرة أنظمة وشبكات مؤسساتهم لمواجهة التحديات الناتجة عن وباء فيروس كورونا المستحدث.

وقال كريشنا خلال كلمته بالمؤتمر: "يشهد العالم نقطة تاريخية وفاصلة نتج عنها اتجاه المـؤسسات والمجتمع الي التحول الرقمي. يمثل هذا التحول فرصة حقيقية للمؤسسات لخلق حلول وشراكات وطرق جديدة لمساعدة عملائهم علي مواجهة التحديات الراهنة ألان وخلال السنوات القادمة".

يقام مؤتمر IBM Think Digital 2020 السنوي يومي 5 و6 مايو على الإنترنت حصريا، ويجمع مجموعة كبيرة من العملاء والشركاء وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم.

خلال الكلمة الافتتاحية، وصف كريشنا السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي كمحورين اساسين للتحول الرقمي.

وأضاف كريشنا " تعد منصات التكنولوجيا هي أساس الميزة التنافسية في القرن الحادي والعشرين والتي سوف تحدد سرعة استجابة المؤسسات للتغيرات العالمية وتغيرات الأسواق ومساعدة العملاء على سرعة التعافي من الازمات مثل الأزمة العالمية الحالية."



