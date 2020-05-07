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الصحة العالمية تضع خارطة طريق لإنقاذ الأرواح من كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 08:17 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، إنهم وضعوا إطار يحدد خارطة طريق للتعافي بالنسبة للدول وإنقاذ الأرواح، موضحًا أن الإطار يركز على الصحة أولًا، ويؤكد أن المساعدة النشطة يجب أن تكون أساس التعافي في كل الدول.

وأضاف "أدهانوم"، خلال مؤتمر صحفي لكشف مستجدات فيروس كورونا: "عندما تنظر الدول إلى ما يسمى بالقيود على الدول، فنوصي بعدة أشياء".

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية: "أوصى بالمراقبة القوية، وتكون الحالات بدأت في التراجع، والعدوى بدأوا في السيطرة عليها، أو يجب أن يتم السيطرة عليها".

وشدد على أنه يجب الكشف وعزل واختبار كل حالة، والتطرق إلى كل حالة من الذين تواصلوا مع الحالات المرضية، كما يجب أن يكون هناك تركيز على المرافق الطبية، وتكون هناك إجراءات وقائية داخل المدارس والأماكن الأخرى التي تعبر ضرورية للمواطنين.

واستكمل "أدهانوم": "يجب أن يكون هناك توعية للمجتمعات وأن تنخرط وتتكيف مع الأعراف الجديدة"، معلقًا: "فيروس كورونا مرض حقيقي، وسيبقى معنا إذا لم تقم الدول بالتعامل معه بالأسلوب الصحيح".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا خارطة طريق بوابة الفجر الفجر الصحة

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