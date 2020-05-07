Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-5-2020

الخميس 07/مايو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب اليوم الخميس
استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، مع توقعات باستمرار التراجع خلال التعاملات بعد أن انخفض سعر المعدن الأصفر بشكل كبير بنهاية تعاملات الأمس وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


أسعار الذهب الأن

عيار ١٨ : 634.25

عيار ٢١ : 740

عيار ٢٤ : 845.70

الجنيه الذهب : 5920

السعر العالمي : 1688


وتراجعت أسعار الذهب بشكل كبير في  نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الدولار ومراقبة التطورات الناجمة  في رفع قيود الإغلاق الاقتصادي في بعض الدول.


وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع قوي للعملة الأمريكية خلال التعاملات مع تعرض اليورو لضغوط من بيانات سلبية وقرار المحكمة الألمانية.

كما أدى التخفيف التدريجي لبعض القيود المفروضة للحد من تفشي "كورونا" من قبل العديد من الدول إلى زيادة احتمالات تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، مما قلل من الطلب على المعدن الآمن.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن إلغاء القطاع الخاص الأمريكي أكثر من 20 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة على الإطلاق.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو  بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 22.10 دولار إلى 1688.50 دولار للأوقية.

 

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر 1.1 بالمائة أو 20.17 دولار إلى 1685.65 دولار للأوقية.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر تعاملات اليوم الخميس الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم 92 74

أخبار تهمك

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على الحصول على نجم مازيمبي

منذ 36 دقيقة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصريحات نارية من حلمي النمنم بشأن التعليم الأزهري(فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الخميس 3/10/2019.. والمعدن الأصفر يحاول تعويض خسائره

أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-12-2019.. وتوقعات جديدة لسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-2-2020.. وتقلبات بسعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 12-3-2020.. 6 جنيهات تراجع في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24/3/2020.. وقفزة جديدة في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 23-4-2020.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

05:32 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة