أسعار الذهب اليوم الخميس 7-5-2020

أسعار الذهب اليوم الخميس

استقرت أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الخميس، مع توقعات باستمرار التراجع خلال التعاملات بعد أن انخفض سعر المعدن الأصفر بشكل كبير بنهاية تعاملات الأمس وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









أسعار الذهب الأن





عيار ١٨ : 634.25





عيار ٢١ : 740





عيار ٢٤ : 845.70





الجنيه الذهب : 5920





السعر العالمي : 1688









وتراجعت أسعار الذهب بشكل كبير في نهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع مكاسب الدولار ومراقبة التطورات الناجمة في رفع قيود الإغلاق الاقتصادي في بعض الدول.









وجاءت خسائر المعدن الأصفر مع ارتفاع قوي للعملة الأمريكية خلال التعاملات مع تعرض اليورو لضغوط من بيانات سلبية وقرار المحكمة الألمانية.





كما أدى التخفيف التدريجي لبعض القيود المفروضة للحد من تفشي "كورونا" من قبل العديد من الدول إلى زيادة احتمالات تعافي النشاط الاقتصادي العالمي، مما قلل من الطلب على المعدن الآمن.





فيما كشفت بيانات اقتصادية عن إلغاء القطاع الخاص الأمريكي أكثر من 20 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة على الإطلاق.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 22.10 دولار إلى 1688.50 دولار للأوقية.









وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بأكثر 1.1 بالمائة أو 20.17 دولار إلى 1685.65 دولار للأوقية.







