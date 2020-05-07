محمد شاهين و أحمد سلطان ينجحان في سرقة الفيلا

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عرضت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، الذي يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.







و تتوالى الاحداث المثيرة في الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم، حيث نجح الفنان محمد شاهين "يونس" وصابر "أحمد سلطان" في سرقة الفيلا التي كان يقومان بدهانها، وقاما بسرقة الفيلا من أجل توفير مصاريف عملية شقيقة يونس بالتبني.





مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، وشارك في البطولة الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب وسامح الصريطي.