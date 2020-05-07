Advertisements

محمد شاهين و أحمد سلطان ينجحان في سرقة الفيلا

الخميس 07/مايو/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عرضت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، الذي يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.



و تتوالى الاحداث المثيرة في الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم، حيث نجح الفنان محمد شاهين "يونس" وصابر "أحمد سلطان" في سرقة الفيلا التي كان يقومان بدهانها، وقاما بسرقة الفيلا من أجل توفير مصاريف عملية شقيقة يونس بالتبني.


مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، وشارك في البطولة الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب وسامح الصريطي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد عرض مسلسل جمع سالم قنوات عرض مسلسل جمع سالم

أخبار تهمك

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

تصريحات نارية من حلمي النمنم بشأن التعليم الأزهري(فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يوافق على الحصول على نجم مازيمبي

منذ 40 دقيقة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 21 ساعة

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

محمد شاهين يتشاجر مع زوج شقيقته في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"

مواعيد عرض الحلقة 4 لمسلسل "جمع سالم" والقنوات الناقلة

ريم البارودي تشاجر مع خطيبها محمد علاء.. في الحلقة 4 من "جمع سالم"

زينة تتبادل نظرات رومانسية مع محمد علاء..في الحلقة 4 من مسلسل "جمع سالم"

مسلسلات رمضان 2020.. مواعيد الحلقة 5 من مسلسل "جمع سالم" لـ زينة

أحمد صيام ومحمد شاهين يخططان لسرقة فيلا.. في الحلقة 6 مسلسل "جمع سالم"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

05:32 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة