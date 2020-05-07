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زوج حلا شيحة يستغل سفرها ويتزوج عليها

الخميس 07/مايو/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي يشارك به في الماراثون الدرامي الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "خيانة عهد" استغلال "عزت" سفر "فرح" حلا شيحه سفرها مع عائلتها لـ تغير حو ورفضها أن يأتي معها ومعاملتها القاسية معه إلى ان يتزوج عليها في السر، ولكن في نفس السياق حاولت "عهد" اصلاح ما بين "فرح" وزوجها وتطلب منها ان تتواصل معه ويأتي لها ولكن بعد فوات الأوان.

وشهدت أيضا أحداث الحلقة اكتشف خالد سرحان أن زوجته عبير صبري وراء قصة ضبطه في وضع مخل مع إحدى موكلاته، وأن الأمر بالكامل من تدبيرها، بعد مراقبتها وشاهدها أثناء إعطاء موكلته مبلغ المال.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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