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تعرف على زيجات الفنانة نجلاء فتحي وأسمها الحقيقي

الخميس 07/مايو/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس
ولدت نجمة الشاشة العربية نجلاء فتحي في محافظة القاهرة لأسرة ميسورة الحال، لكن بأسم مختلف عن أسمها السينمائي وهو فاطمة الزهراء، حيث اكتسبت هذا الأسم من الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في بدايات مشوارها الفني الذي اختار لها أسم الشهرة، وذلك بعد إكتشاف المنتج عدلي المولد لها بالصدفة في الإسكندرية وعرض عليها العمل بالسينما، ورشحها للمشاركة في فيلم "الأصدقاء الثلاثة" من إنتاج 1966.

تعددت زيجات الفنانة نجلاء فتحي الفنانة رقيقة الملامح، ذات النظرة الساحرة، وجمالها الطبيعي الذي جعل محبيها يشيدون بجمالها حتى بعد مرور الزمن بتغيراته العمرية فجاءت كالتالي:-

1- وقعت نجلاء في حب المهندس أحمد عبدالقدوس، نجل الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس عندما بلغت 18 عاما وتزوجته لمدة عامين، ثم انفصلا بعد عدة مشاكل متكررة بشأن عملها كممثلة.

2- تزوجت بعد مرور عدة سنوات ليتوهج قلبها مرة أخرى وتزوجت من الفنان سيف أبوالنجا، وأثمر هذا الزواج عن بنت وحيدة اسمها "ياسمين"، وبعد سنوات قليلة حدث الانفصال.

3- تزوجت من الإعلامي المصري الكبير حمدي قنديل في بداية التسعينيات، حيث أكدت أنها عاشت معه أجمل أيام حياتها، ليصبحوا عونا لبعضهم البعض في حياتهم، حيث أصيبت بمرض الصدفية المستعصية، وساندها "قنديل"، ليتغلب عليه المرض وتظل في المنزل لسنوات مساندة لها مثلما فعل، ولترد له المعروف، حتى عندما طلبت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي تكريمها في 2017 اعتذرت قائلة "كيف أشعر بالفرح وزوجي يتألم؟.

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