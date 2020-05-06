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أرقام محمود الونش مع الزمالك هذا الموسم

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:53 م
محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش
علي خلاف

تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري الممتاز، عودة منافسات المسابقة المحلية بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19.

 

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

 

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى منتصف مايو المقبل، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

 

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

 

أرقام محمود الونش مع الأهلي

 

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام قلب دفاع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك محمود حمدي الونش خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

 

- بطولة الدوري المصري الممتاز

 

شارك محمود حمدي الونش مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 8 لقاءات لم يسجل.

 

 

- بطولة دوري أبطال أفريقيا

 

على المستوى الافريقي شارك الونش مع الفريق الأول لكرة القدم في 9 لقاءات سجل هدفاً.

 

- كأس مصر

 

وعلى المستوى المحلي لم يشارك في بطولة كأس مصر.

 

- السوبر المصري

 

شارك ولم يسجل وتوج مع الزمالك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي الغريم التقليدي.

 

- السوبر الأفريقي

 

شارك ولم يسجل وتوج باللقب القاري على حساب الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا.

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