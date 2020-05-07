الإفتاء: الأطباء يقومون بجهاد نادر.. ومنزلتهم عند الله عظيمة (فيديو)

أشاد الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بما يفعله الأطباء وطاقم الرعاية الصحية وأهل الواجب جميعًا، معلقًا: "الأطباء في مقدمة أهل الواجب".





وأوضح "عمران"، خلال حواره مع برنامج "فتاوى"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تسمية الجيش الأبيض له معنى، ويدل على أنه نوع من الجهاد، لافتًا إلى أن الأطباء يقومون بنوع من الجهاد النادر، وإذا صحت فيه النية يكون من أسمى أنواع الجهاد، حتى أفضل من جهاد القتال، ويكون لهم منزلة عظيمة عند الله.





وتابع: "القوات المسلحة والإعلاميين والكثير من أهل الواجب لهم دور عظيم وعلى رأسهم الأطباء"، مؤكدًا أن كل عمل له رسالة، وإذا صدقت النوايا أنهم يقدمون هذا الواجب من أجل الله والأوطان وصحة الإنسان فطوبى لهم، مؤكدًا أنه من أفضل الجهاد.





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.



