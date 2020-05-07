أبرز أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "رجالة البيت"

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انطلقت اليوم الحلقة الثانية عشر لمسلسل "رجالة البيت" ، على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً.





بدأت أحداث الحلقة بنزول تيمون وبومبا إلى الشارع ، لكي يشحتوا في إشارات المرور والشوارع، فلم يجمعوا 10p جنبه، فشلوا في هذه التجربة وغضب صاحب شركة الشحاته منهم.



استعان كل من تيمون وبومبا بأولاد بومبا، لكي يساعدوهم ويستغلوهم في الشحاتة حتى يحققوا "التارجت" الخاص بالشركة، لكنهم فشلوا فقروو ان يدعوا المرض.



صدقهم الناس وتبرعوا لهم بالكثير من الناس وفتحوا مشروع لهم، فبلغ صاحب الشركة عليهم بأنهم نصابين وهنا إنتهت الحلقة الثانية عشر.

