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الحكومة الهولندية ترفع خطة لرفع قيود العزل العام على 4 مراحل

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:53 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت الحكومة الهولندية خطة لرفع قيود العزل العام على 4 مراحل، اعتبارا من الاثنين 11 مايو، وذلك بعد مرور نحو شهرين على فرضها لكبح تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأربعاء: "التحرك ببطء نحو فتح الاقتصاد والحياة العامة سيتيح لبلدنا فسحة زمنية للتطلع للأمام ووضع خطط للمستقبل. سنقوم بذلك في أسرع وقت ممكن، لكن من الأفضل أن نكون آمنين الآن بدلا من الندم لاحقا".

ووفقا للخطة، سيتم الرفع التدريجي لقيود كورونا خلال الأشهر الأربعة القادمة، حيث ستشمل المرحلة الأولى فتح المدارس الثانوية وعودة العاملين في المهن التي تتطلب التقارب الجسدي مثل محلات الحلاقة وصالونات التجميل.

ويفترض أن تطلق المرحلة الثانية في الأول من يونيو، بفتح المقاهي والمطاعم ودور السينما شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمع فيها لأكثر من 30 شخصا في آن واحد.

وبدءا من هذا اليوم سيكون وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام.

وخلال المرحلة الثالثة التي ستبدأ في 15 يونيو، ستعود مؤسسات التعليم الثانوي المهني للعمل، وفي حال عدم تفاقم الوضع الصحي في البلاد ستسمح الحكومة بتجمعات تضم ما أقصاه 100 شخص في المطاعم ودور السينما. 

وفي الخطوة الأخيرة تعتزم الحكومة رفع القيود المفروضة على الفعاليات الحاشدة مثل الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية، وذلك بعد الأول من سبتمبر. 

وحسب بيانات المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد 41319 حالة، بعد تسجيل 232 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5168 حالة سجلت 36 منها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته اليوم الأربعاء: "التحرك ببطء نحو فتح الاقتصاد والحياة العامة سيتيح لبلدنا فسحة زمنية للتطلع للأمام ووضع خطط للمستقبل. سنقوم بذلك في أسرع وقت ممكن، لكن من الأفضل أن نكون آمنين الآن بدلا من الندم لاحقا".

ووفقا للخطة، سيتم الرفع التدريجي لقيود كورونا خلال الأشهر الأربعة القادمة، حيث ستشمل المرحلة الأولى فتح المدارس الثانوية وعودة العاملين في المهن التي تتطلب التقارب الجسدي مثل محلات الحلاقة وصالونات التجميل.

ويفترض أن تطلق المرحلة الثانية في الأول من يونيو، بفتح المقاهي والمطاعم ودور السينما شرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمع فيها لأكثر من 30 شخصا في آن واحد.

وبدءا من هذا اليوم سيكون وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام.

وخلال المرحلة الثالثة التي ستبدأ في 15 يونيو، ستعود مؤسسات التعليم الثانوي المهني للعمل، وفي حال عدم تفاقم الوضع الصحي في البلاد ستسمح الحكومة بتجمعات تضم ما أقصاه 100 شخص في المطاعم ودور السينما. 

وفي الخطوة الأخيرة تعتزم الحكومة رفع القيود المفروضة على الفعاليات الحاشدة مثل الحفلات الغنائية والمسابقات الرياضية، وذلك بعد الأول من سبتمبر. 

وحسب بيانات المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة، بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد 41319 حالة، بعد تسجيل 232 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، فيما ارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 5168 حالة سجلت 36 منها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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