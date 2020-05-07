وفاة فرد أمن أصيب بحادث اصطدام سيارة بحلواني شهير بالعمرانية

"خبط فرد أمن بمحل حلواني شهير".. هذا ما فعله قائد سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية، حال سيره بشارع الهرم، حوالي الساعة 10 مساء أمس الأربعاء، رغم فرض حظر حركة سير المواطنين بالشارع، حيث اصطدم بـ"رصيف المشاة"، وسور محل حلواني شهير، بشارع فاطمة رشدي، بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.





وأصيب في الحادث فرد أمن الخاص بمحل الحلواني، توفى نتيجة إصابته في الحادث، الذي أسفر عن إحداث تلفيات بالسيارة ورصيف المشاه، وسور المحل، وجري نقل جثة المتوفي بواسطة سيارة الإسعاف، والتحفظ على سائق السيارة بقسم شرطة العمرانية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث ووجود متوفي بشارع فاطمة رشدي بنطاق القسم.





انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، والنقيب عبدالرحمن محمدين معاون مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة نبيتي اللون ماركة شيفرولية، بدون لوحات معدنية، اصطدم قائدها بسور محل حلواني شهير ورصيف مشاة مما أسفر عن مصرع " مصطفى"، فرد الأمن الخاص بمحل الحلواني إثر اصطدام السيارة به، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.





وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.



