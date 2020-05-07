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"موسى" يكشف تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 06:08 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين بشأن التنمية في سيناء.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن التنمية في سيناء بدأت منذ تولي الرئيس حكم مصر وبدأت بالأنفاق ثم التنمية الزراعية وإنشاء مطارين مدنيين وملفات أخرى» مشيرا إلى أنه يتم إنفاق المليارات على ملف التنمية في سيناء حيث وصل حجم الإنفاق إلى 600 مليار جنيه.

وأضاف أن الاجتماع يستهدف تحقيق التنمية في كل منطقة بسيناء، والتوسع في إنشاء المناطق البدوية، كون الأهالي في سيناء يحبون الإقامة في منازل منفصلة.

هذا وقد اجتمع، الأربعاء، الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء.

وقال بسام: "وجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء".

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الإربعاء، بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية، على أن يتم تحديد المواصفات الخاصة بالكمامات المستدامة واعتمادها من جانب الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع المصانع على الفور لسرعة تخصيص خطوط إنتاج لها في أقرب وقت ممكن.

يأتي ذلك خلال اجتماع الوزارء، لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن لمواجة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتابع خريطة الإصابة بالفيروس في مصر، وحالات التعافي منه، وذلك بحضور المسئولين المعنيين.

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