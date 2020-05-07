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ستاد القاهرة يحصد لقب الأفضل في العالم باستفتاء "ماركا" الأسبانية

الخميس 07/مايو/2020 - 01:17 ص
ستاد القاهرة
ستاد القاهرة
أسماء قورة
تصدر ستاد القاهرة الدولي، الاستفتاء الذي أجرته صحيفة ماركا الأسبانية للتصويت على أفضل ستاد في العالم بعد تصويت أكثر من ١١٢٧٠٠ لصالحه، مقابل ٣٨٦٠٠ صوت لملعب ريال مدريد "سانتياجو برنابيو" و٢٣٥٠٠ صوت لملعب برشلونة "كامب نو".

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بتطوير ستاد القاهرة الدولي والذي شمل أرضية الملعب والمدرجات وأنظمة الدخول والخروج الإلكترونية ونظام المراقبة، كما قامت بتحديث كل خدماته قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الافريقية التي استضافتها مصر العام الماضي.

ووافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على صرف مبلغ بقيمة 30 مليون جنيه دعم لعدد 4062 مركز شباب موزعة على جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية، وذلك لمواجهة آثار وتداعيات فيروس كورونا والتي تمثلت في إيقاف الأنشطة الرياضية بكافة أشكالها وغلق المنشآت الشبابية والرياضية بشكل كامل الأمر الذي تأثرت معه ميزانيات مراكز الشباب وبالتالي قدراتها على الوفاء بالتزاماتها المختلفة وفي مقدمتها الأجور والمستحقات المالية للعاملين والمدربين وكافة المستحقات المالية الدورية والخاصة بتلك المراكز.

وتتضمن موافقة وزير الشباب على دعم مراكز الشباب لتوزيعها وفقًا لتقسيمات مراكز الشباب حسب الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بمشاركة مراكز الشباب في الأنشطة الرياضية المختلفة، فضلًا عن الالتزامات الخاصة بتلك المراكز والمرتبطة بالأنشطة والمبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في المجالات الرياضية والثقافية والفنية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه سبق صرف مبلغ وقدره 25 مليون جنيه لأكثر من 550 نادي رياضي لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح "صبحي" أن دعم الأندية ومراكز الشباب يمثل أحد أوجه إجراءات الوزارة لدعم ومساندة كافة الهيئات الشبابية والرياضية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتركيز كل جهود الحكومة في إدارة الوضع الحالي ومساعدة القطاعات المتضررة، وارتكازا على قرارات الحكومة المصرية ولحرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة أنواع الدعم المادي واللوجيتسي لمراكز الشباب في ظل توقف الأنشطة الشبابية والرياضية المنفذة بها في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ستاد القاهرة يحصد لقب الأفضل في العالم باستفتاء "ماركا" الأسبانية
ستاد القاهرة يحصد لقب الأفضل في العالم باستفتاء "ماركا" الأسبانية
ستاد القاهرة يحصد لقب الأفضل في العالم باستفتاء "ماركا" الأسبانية
ستاد القاهرة يحصد لقب الأفضل في العالم باستفتاء "ماركا" الأسبانية
ستاد القاهرة يحصد لقب الأفضل في العالم باستفتاء "ماركا" الأسبانية
ستاد القاهرة يحصد لقب الأفضل في العالم باستفتاء "ماركا" الأسبانية

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