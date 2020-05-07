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برلماني: حالة عدم وعي المواطن بأزمة كورونا ستؤدي لكارثة

الخميس 07/مايو/2020 - 02:23 ص
ممدوح الحسيني
ممدوح الحسيني
كـسـاب أحـمـد
استنكر النائب البرلماني ممدوح الحسيني، تجمعات المواطنين في الأسواق الشعبية في القرى والمدن والمراكز، وتكالبهم على شراء السلع بكميات كبيرة، رغم توافر كافة السلع الغذائية، معقبًا:"أنا دائمًا ألوم المواطنين.. ولو نزلت إلى أى بلد أو قرية أو مركز أنت تستغرب.. أنت تجرى من جنبهم.. تكدس بأعداد كبيرة والناس بتشترى كما لو كانت دى أخر حاجة فى حياتهم هيشتروها"، مشددًا على أن حالة عدم الوعي ستؤدي إلى كارثة".

وطالب "الحسينى"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبرشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، بتطبيق القانون على الجميع بمعايير ثابتة وواضحة، مشددًا على أن مصر دولة قانون ودستور، معقبًا:" أنا مع التوازن فى عودة الحياة بين الانضباط بالإجراءات الوقائية والحفاظ على حياة الإنسان.. لأن فيه كوارث".

وأعرب النائب البرلمانى عن تخوفه جراء عودة السياحة الداخلية تدريجيًا، موضحًا أن هناك فكر خاطئ لدى المواطنين فى التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع: "الناس بتقول أن بعد رمضان سنتعايش وده كارثة واضحة زي الشمس".

وطالب النائب البرلمانى بضرورة وجود خطة واضحة معلومة فى آليات التطبيق والتنفيذ عند فتح المنشآت السياحية، من اجل الحفاظ على صحة المصريين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا. 

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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