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زينة تقدم المساعدة لمحمد شاهين.. في الحلقة 14 مسلسل جمع سالم

الخميس 07/مايو/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
عرضت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، الذي يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.


وشهدت الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، العديد من الأحداث المشوقة، حيث ذهبت زينة "مريم" لمنزل شقيقها الفنان ميدو عادل "يوسف" وأخبرته بأنها وافقت على مساعدة محمد شاهين "يونس" وستتكفل بمصارف عملية ابنة عباس شقيقة يونس بالتبني.


وأثناء عودة محمد شاهين "يونس" وأحمد سلطان "صابر" من سرقة الفيلا تفأجى بوجودها في المنزل وعندما رأته تذكرت طفولتها معه.


ثم قام يوسف بأخبار يونس أن مريم تكفلت بمصاريف العملية غضب ورفض ذلك تمامًا وطلب منه أن يعبد عنه هو ومريم لأنه لا يستاهل أن يكن له أخوات.

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