Advertisements

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

الخميس 07/مايو/2020 - 01:05 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي يشارك به في الماراثون الدرامي الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "خيانة عهد" العديد من الأحداث المشوقة ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.

ـ تظهر الحلقة محاولات "فرح" لتوطيد علاقة "هشام" مع "شيرين" مرة أخرى
ـ عهد" تحاول توطيد العلاقة بين شقيقتها "فرح" وزوجها.
ـ زوج "فرح" يتغل فرصة سفرها ويتزوج.
ـ يكتشف "مروان" خالد سرحان، وجود علاقة بين زوجته "نادية" و"عالية" الفتاة التي بينه وبينها علاقة عاطفية
ـ يحاول أحد الأشخاص الذي تتعامل معهم" شيرين" في تعاطيها للمخدرات، أن يتعدى عليها دخل شقتها، إلا أنها تشهر سلاح أبيض في وجهه.
ـ "فرح" تخبر "شيرين"، أن سبب سفرها مع عائلتها للمصيف، لتظبط علاقة "هشام" معها، ليهتم بها خلال الأيام المقبلة.
ـ يكتشف "هشام"، أن كل محتويات تليفونه على هاتف "سارة"، أثناء تواجده مع والدته وسارة داخل أحد المطاعم، فيترك المكان ويذهب إلى "شيرين" التي تتواجد في شقتها "فرح"، لتنتهي أحداث الحلقة.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يسرا مسلسل خيانة عهد 13 فرصه عبير صبري خيانة عهد خيانة عه 13 خالد سرحان خالد انور حلا شيحه

أخبار تهمك

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 10 ساعة

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 13 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الوزراء: الحكومة تعقد اجتماعا اليوم لإعلان ساعات الحظر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

يسرا تتعدى بالضرب على خالد أنور حتى يفقد الوعي

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد" للنجمة يسرا

درما رمضان 2020.. مخلص الحلقة الثالثة من "خيانة عهد" ليسرا

جومانة مراد تتوسل لحلا شيحا للتصرف في الفيديو الفاضح لها

خالد أنور يخرج من مصحة الإدمان ويفاجئ والدته يسرا

دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

12:51 ص

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة