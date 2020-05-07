دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ يسرا

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عرضت اليوم حلقة جديدة من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا الذي يشارك به في الماراثون الدرامي الحالي 2020.



وشهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "خيانة عهد" العديد من الأحداث المشوقة ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.



ـ تظهر الحلقة محاولات "فرح" لتوطيد علاقة "هشام" مع "شيرين" مرة أخرى

ـ عهد" تحاول توطيد العلاقة بين شقيقتها "فرح" وزوجها.

ـ زوج "فرح" يتغل فرصة سفرها ويتزوج.

ـ يكتشف "مروان" خالد سرحان، وجود علاقة بين زوجته "نادية" و"عالية" الفتاة التي بينه وبينها علاقة عاطفية

ـ يحاول أحد الأشخاص الذي تتعامل معهم" شيرين" في تعاطيها للمخدرات، أن يتعدى عليها دخل شقتها، إلا أنها تشهر سلاح أبيض في وجهه.

ـ "فرح" تخبر "شيرين"، أن سبب سفرها مع عائلتها للمصيف، لتظبط علاقة "هشام" معها، ليهتم بها خلال الأيام المقبلة.

ـ يكتشف "هشام"، أن كل محتويات تليفونه على هاتف "سارة"، أثناء تواجده مع والدته وسارة داخل أحد المطاعم، فيترك المكان ويذهب إلى "شيرين" التي تتواجد في شقتها "فرح"، لتنتهي أحداث الحلقة.



مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

