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شاهد.. زينة تغدر بـ سامح الصريطي و سلوى خطاب

الخميس 07/مايو/2020 - 01:12 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بثت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، الذي يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.

وشهدت الحلقة 14 مسلسل جمع سالم تطور كبير في الأحداث حيث غدرت الفنانة زينة "مريم" بالفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" والفنانة سلوى خطاب "ناهد" بعدما تعرض لأحراج كبير من الصحفيين أثناء مؤتمر جمع التبرعات لبناء المستشفي بعدما أخبروها بأن المستشفى استثمار ولا يحتاج لتبرعات لأنه لم يتم فيه علاج الفقراء، فأجابات على الصحفيين بأنها لم توافق على المشاركة في مشروعات فاسده.

مما اثار غضب فوزي حرب وناهد وقرر أن يحاسبها على هذا الكلام، كما أنه سيقوم بحذف هذا المؤتمر من على اليوتيوب ومنع إعادته على التلفزيون.

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