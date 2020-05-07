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محافظ شمال سيناء يكشف أهم المشروعات التنموية بأرض الفيروز (فيديو)
الخميس 07/مايو/2020 - 07:22 ص
داليا الحسين
كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفاصيل مشروعات التنمية في سيناء والتي تلقب بـ"أرض الفيروز"، مشيرا إلى أن بلادنا تهتم بتنمية سيناء، لاقتناع الرئيس عبدالفتاح أن التنمية ستحقق الأمن.
وقال "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن أهالي سيناء كانوا يشتكون دائما من عدم توافر المياه الكافية لتنفيذ المشروعات بسيناء حيث كان يتكلف استخراج المياه من بئر واحد ملايين، لكننا بدأنا مرحلة جديدة فالمياه أصبحت متوفرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء من ترعة السلام، أومن المصدر الجديد المتمثل في محطة معالجة بحر البقر التي ستضخ مياه إلى سيناء تعادل حجم مياه ترعة السلام مرة ونصف".
وأشار محافظ شمال سينا، إلى أن كمية المياه المتوفرة في سيناء تصلح لزراعة مليون فدان، لافتا إلى أن هناك عدة لجان فنية تعمل في سيناء لتنفيذ دراسات تحليلية وتحديد الأماكن التي ستزرع.
وأوضح أن محطة معالجة مياه بحر البقر ستضيف 600 ألف فدان صالح للزراعة بعدما كانت مساحة الأراضي المنزرعة لا تتخطى 220 ألف فدان، مؤكدا أن سيناء ستكون سلة الغذاء في مصر.
وأردف "سنجمع محصول القمح والشعير نهاية شهر مايو الجاري، وسيتم زراعة بنجر سكر في سيناء، وهناك مفاوضات لإقامة مصنع سكر للاستفادة منه، فضلا عن زراعة القمح".
وأوضح محافظ شمال سيناء أن الدولة تستهدف دخول 3.5 مليون مواطن يدخلون محاور التنمية المختلفة بسيناء، مشيرا إلى الانتهاء من 18 تجمعا بدويا في سيناء حيث تبلغ مساحة التجمع 5 أفدنة ومنزل مساحته 200متر وتعتمد على مياه الآبار.
وفيما يخص الصناعة قال إن سيناء تشمل 118 مادة معدنية ذات جدوى اقتصادية، لافتا إلى أن هناك منطقة صناعية باسم بغداد على مساحة 650 ألف فدان في وسط سيناء سيقام بها استثمارات معدنية، فضلا عن مناطق صناعية أخرى تعتمد على المنتجات الغذائية بمنطقة بئر العبد.
وأكمل: "تم إنشاء سور مطار العريش بالكامل وأصبح مؤمن بنسبة أكثر من 100%، فضلا عن ميناء العريش الذي سيكون طفرة كبيرة باستيعاب عدد كبير من العمالة"، مؤكدا ان الهدف الأساسي من مشروعات سيناء توفير فرص العمل للأهالي.
وأكد أهمية ضخ القطاع الخاص استثمارات في سيناء بنسبة 40% لدعم مشروعات التنمية، خاصة في ظل الإجراءات التشجيعية للاستثمار التي تتخذها الحكومة.
هذا واجتمع، أمس الأربعاء، الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء.
وقال راضي: "وجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء".
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