محافظ شمال سيناء يكشف أهم المشروعات التنموية بأرض الفيروز (فيديو)

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفاصيل مشروعات التنمية في سيناء والتي تلقب بـ"أرض الفيروز"، مشيرا إلى أن بلادنا تهتم بتنمية سيناء، لاقتناع الرئيس عبدالفتاح أن التنمية ستحقق الأمن.





وقال "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن أهالي سيناء كانوا يشتكون دائما من عدم توافر المياه الكافية لتنفيذ المشروعات بسيناء حيث كان يتكلف استخراج المياه من بئر واحد ملايين، لكننا بدأنا مرحلة جديدة فالمياه أصبحت متوفرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء من ترعة السلام، أومن المصدر الجديد المتمثل في محطة معالجة بحر البقر التي ستضخ مياه إلى سيناء تعادل حجم مياه ترعة السلام مرة ونصف".





وأشار محافظ شمال سينا، إلى أن كمية المياه المتوفرة في سيناء تصلح لزراعة مليون فدان، لافتا إلى أن هناك عدة لجان فنية تعمل في سيناء لتنفيذ دراسات تحليلية وتحديد الأماكن التي ستزرع.





وأوضح أن محطة معالجة مياه بحر البقر ستضيف 600 ألف فدان صالح للزراعة بعدما كانت مساحة الأراضي المنزرعة لا تتخطى 220 ألف فدان، مؤكدا أن سيناء ستكون سلة الغذاء في مصر.





وأردف "سنجمع محصول القمح والشعير نهاية شهر مايو الجاري، وسيتم زراعة بنجر سكر في سيناء، وهناك مفاوضات لإقامة مصنع سكر للاستفادة منه، فضلا عن زراعة القمح".





وأوضح محافظ شمال سيناء أن الدولة تستهدف دخول 3.5 مليون مواطن يدخلون محاور التنمية المختلفة بسيناء، مشيرا إلى الانتهاء من 18 تجمعا بدويا في سيناء حيث تبلغ مساحة التجمع 5 أفدنة ومنزل مساحته 200متر وتعتمد على مياه الآبار.





وفيما يخص الصناعة قال إن سيناء تشمل 118 مادة معدنية ذات جدوى اقتصادية، لافتا إلى أن هناك منطقة صناعية باسم بغداد على مساحة 650 ألف فدان في وسط سيناء سيقام بها استثمارات معدنية، فضلا عن مناطق صناعية أخرى تعتمد على المنتجات الغذائية بمنطقة بئر العبد.