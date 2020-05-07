Advertisements

محافظ شمال سيناء يكشف أهم المشروعات التنموية بأرض الفيروز (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 07:22 ص
محمد عبدالفضيل شوشة
محمد عبدالفضيل شوشة
داليا الحسين
كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تفاصيل مشروعات التنمية في سيناء والتي تلقب بـ"أرض الفيروز"، مشيرا إلى أن بلادنا تهتم بتنمية سيناء، لاقتناع الرئيس عبدالفتاح أن التنمية ستحقق الأمن.

وقال "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن أهالي سيناء كانوا يشتكون دائما من عدم توافر المياه الكافية لتنفيذ المشروعات بسيناء حيث كان يتكلف استخراج المياه من بئر واحد ملايين، لكننا بدأنا مرحلة جديدة فالمياه أصبحت متوفرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء من ترعة السلام، أومن المصدر الجديد المتمثل في محطة معالجة بحر البقر التي ستضخ مياه إلى سيناء تعادل حجم مياه ترعة السلام مرة ونصف".

وأشار محافظ شمال سينا، إلى أن كمية المياه المتوفرة في سيناء تصلح لزراعة مليون فدان، لافتا إلى أن هناك عدة لجان فنية تعمل في سيناء لتنفيذ دراسات تحليلية وتحديد الأماكن التي ستزرع.

وأوضح أن محطة معالجة مياه بحر البقر ستضيف 600 ألف فدان صالح للزراعة بعدما كانت مساحة الأراضي المنزرعة لا تتخطى 220 ألف فدان، مؤكدا أن سيناء ستكون سلة الغذاء في مصر.

وأردف "سنجمع محصول القمح والشعير نهاية شهر مايو الجاري، وسيتم زراعة بنجر سكر في سيناء، وهناك مفاوضات لإقامة مصنع سكر للاستفادة منه، فضلا عن زراعة القمح".

وأوضح محافظ شمال سيناء أن الدولة تستهدف دخول 3.5 مليون مواطن يدخلون محاور التنمية المختلفة بسيناء، مشيرا إلى الانتهاء من 18 تجمعا بدويا في سيناء حيث تبلغ مساحة التجمع 5 أفدنة ومنزل مساحته 200متر وتعتمد على مياه الآبار.

وفيما يخص الصناعة قال إن سيناء تشمل 118 مادة معدنية ذات جدوى اقتصادية، لافتا إلى أن هناك منطقة صناعية باسم بغداد على مساحة 650 ألف فدان في وسط سيناء سيقام بها استثمارات معدنية، فضلا عن مناطق صناعية أخرى تعتمد على المنتجات الغذائية بمنطقة بئر العبد.
وأكمل: "تم إنشاء سور مطار العريش بالكامل وأصبح مؤمن بنسبة أكثر من 100%، فضلا عن ميناء العريش الذي سيكون طفرة كبيرة باستيعاب عدد كبير من العمالة"، مؤكدا ان الهدف الأساسي من مشروعات سيناء توفير فرص العمل للأهالي.

وأكد أهمية ضخ القطاع الخاص استثمارات في سيناء بنسبة 40% لدعم مشروعات التنمية، خاصة في ظل الإجراءات التشجيعية للاستثمار التي تتخذها الحكومة.

هذا واجتمع، أمس الأربعاء، الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء.

وقال راضي: "وجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشروعات محافظ سيناء سينا بوابة الفجر الفجر أخبار سيناء

أخبار تهمك

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ يوم

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إقالة عبدالحفيظ من الأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 6 ساعات

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 11 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ يوم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 19 ساعة

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء: قطعنا شوطًا كبيرًا في التحدي بسيناء.. وجني الثمار في المرحلة المقبلة

"يد تبني وأخرى تحمل السلاح".. مشروع تنمية شمال سيناء ضربة في وجه الإرهاب

خبراء يجيبون.. كيف يمكن الاستفادة من خيرات سيناء؟

رئيس الوزراء: تنمية سيناء وإقليم قناة السويس لم تعد حلما بل واقعا ملموسا

رئيس الوزراء: حوافز لمن سينتقل للإقامة بسيناء

وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء مشروع "سلام مصر" بسيناء (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة