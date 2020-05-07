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"المنشآت السياحية": "محدش يقدر يتحمل الخسائر حال استمرار الإغلاق" (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 07:47 ص
عادل المصري
عادل المصري
كـسـاب أحـمـد
قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن الدولة المصرية تدعم المستثمرين فى قطاع السياحة فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حتى الآن ولكن لا يمكن أن يستمر الحال على هذا كثيرًا كون الإغلاق سيؤدى إلى خسائر مادية وأخرى فى الكفاءات، وتابع:"لو استمرينا كدا محدش هيقدر يحتمل".

وأضاف "المصري"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك 1400 مطعم يعمل فى المطعم الواحد ما يتراوح ما بين 40 إلى 50 عامل، وتابع:"يعنى عندى ما بين 65 ألف إلى 70 ألف عامل يعولون أسر".

وأكد عادل المصري، أن عودة العمل فى المنشآت السياحية تدريجيًا وفق الإجراءات الصحية والطبية المعلن عنها، سيحافظ على قطاع السياحة.

 أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا. 

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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