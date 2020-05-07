التعليم: تسليم المشروعات على منصة إدمودو الحل الأفضل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن تسليم المشروعات باستخدام "منصة إدمودو" هو الحل الأفضل والأضمن والذي نود تدريب "الطلاب" عليه للمستقبل وكذلك فهو أفضل صحيًا في هذه الظروف.





وأضاف "شوقي" عبر صفحته الشخصية على "الفيسبوك": "أما الحل الورقي فهو حل متاح -لمن يتعذر عليه استخدام المنصة- ولكن من يستطيع نود تشجيعه على استخدامها بكل تأكيد".





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل او الشهادة الاعدادية سواء كان علي منصة أدمودو أو ورقيا تقول وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني وتقول الوزارة أيضًا خلال بيان لها أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج.





وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا فقالت الوزارة خطوات التسليم الورقي: ففي البداية بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق،. ثم يحب علي الطالب كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف وإذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف وعلي الطالب أن يقوم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠



