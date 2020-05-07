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كريم فهمي يعترف بحبه لياسمين عبدالعزيز .. أبرز ما جاء في الحلقة 13 من "ونحب تاني ليه"

الخميس 07/مايو/2020 - 01:24 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
عرضت الحلقة الثالثة عشر مساء الخميس، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وإليك أبرز ماجاء في الحلقة الثالثة عشر من "ونحب تاني ليه":


_لقاء غير مرتب لـ"غالية" و"مراد"، عندما كانت غالية فى إحدى المحلات لتتفاجأ بوجود مراد فى نفس المكان، والذى شكر القدر فى بداية حديثه معها لترتيبه هذه الصدفة.


سأل مراد غالية هل تعتقد أن علاقتها بيسرا "تارا عماد" تستحق أن تضحى به من أجلها؟، فتبرر ياسمين له موقف يسرا منها، وذلك لأنها لا تعرف كل تفاصيل الموضوع، وهى تلتمس لها العذر، ولكن يؤكد لها كريم أن يسرا لا تحبها، ولا تحب سوى نفسها فهى إنسانة أنانية.

وتؤكد غالية لمراد أن قرارها بالابتعاد عنه ليس من أجل يسرا ولكن من أجل أن ترضى ضميرها فهي صديقتها، فيقوم مراد بامساك يديها والاعتراف لها بحبه وأنه لا يريد أى شيء سواها، وعلى استعداد أن يضحى بكل شيء مقابل أن يكون معها، كل ذلك فى محاولة منه للرجوع لبعضهما البعض.

يطلب مراد من غالية أن تحب نفسها، لأن الفرصة لن تأتى سوى مرة واحدة ولن تقابل كل يوم شخصا يحبها ويكون مناسبا، وأنهما لم يعيشا سوى مرة واحد، فلا بد ألا تظلم نفسها، تقتنع غالية بكلامه لكن تطلب منه فرصة للتفكير.

يذكر أن مسلسل "ونحب تانى ليه" يعرض على قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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