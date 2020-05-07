موراتي يطالب إنتر ميلان بضم ميسي مقابل نجم الفريق





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ماسيمو موراتي رئيس إنتر ميلان السابق طالب بالتعاقد مع نجم أرجنتيني بديل في حال رحيل نجم الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا يعتبر هدفًا رئيسيًا لبرشلونة الذي يسعى لضمه في الصيف المقبل من أجل تدعيم خط هجومه.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده تبلغ قيمته 111 مليون يورو وأنه يحق له تفعيله في أول أسبوعين من شهر يوليو المقبل.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان متمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملًا أو الحصول على 90 مليون يورو بالإضافة إلى أحد نجوم برشلونة.

وقال موراتي في تصريحات نقلتها صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية:"رحيل لاتارو؟ يمكن أن أقبل ذلك لكن إذا انضم ميسي لإنتر ميلان".