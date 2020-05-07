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"ذكريات المنسي".. تعرف على مسلسله وأكلاته المفضلة في رمضان

الخميس 07/مايو/2020 - 05:31 ص
أسرة المنسي
أسرة المنسي
كـسـاب أحـمـد
روت منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، تفاصيل وذكرياته معها في شهر رمضان، موضحًة أنه كان يبدأ فطاره في رمضان بالشوربة، وكان عاشقًا لـ"النواشف" وبلح الشام، كما كان محبًا للأطفال ويتفاعل دائمًا معهم.

وأوضحت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، منار سليم أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، أنه الشهيد كان يحرص دائما على الإفطار مع والديه، وكان مرحًا ويحب الضحك كثيرًا واللعب مع الأولاد.

وواصلت:" كان بيحب يتفرج على مسلسل الكبير، ويحب الجلوس مع أصدقائه كثيرًا على القهوة".

وأشارت إلى أنها تلقت خبر استشهاد منسي بحزن شديد وصدمة كبيرة، مضيفة: " كنت انتظر خبر استشهاده منذ 3 سنوات.. كنت عارفه ما يحدث في سيناء، وكان يتحدث عن الشهادة كثيرًا، ويقول أنا قاعد منتظرها".

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

هذا وتصدر هاشتاج الاختيار حارقهم، تريند "تويتر"، وذلك أثناء عرض مسلسل "الاختيار"، الذى يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، الذي استشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017 أثناء التصدى لهجوم إرهابي.

يذكر أن "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضًا مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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