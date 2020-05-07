هل يوجد إصابات بفيروس كورونا في شمال سيناء؟.. المحافظ يجيب

كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، آخر مستجدات الوضع الصحي في المحافظة خاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.





وقال "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن الإصابة الواحدة التي سجلت بشمال سيناء اثبتت التحاليل أنها سلبية وستعود السيدة غدا إلى منزله، مشيرا إلى أن أهالي سيناء معتادون على حظر التجوال والتزموا بتنفيذه بشكل دقيق.





وأكد محافظ شمال سيناء، أن محافظة شمال سيناء توفر كافة احتياجات المواطنين بأسعار المناسبة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



