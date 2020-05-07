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المخرج رامي إمام يشيد بالعمل مع دلال عبدالعزيز في "فلانتينو"

الخميس 07/مايو/2020 - 01:07 ص
بوابة الفجر
شيماء يونس
تحدث الفنان والمخرج رامي إمام مخرج مسلسل فلانتينو، عن دور الفنانة دلال عبدالعزيز والدور المقدم لها، وعن تقبل الفنان عادل إمام لدور فلانتينو وكيفية قضاءه لفترة الحجر المنزلي في وقت إنتشار فيروس كرونا المستجد.

وعبر عن سعادته بالتعاون مع الفنانة دلال عبدالعزيز وذلك عبر برنامج "Mbc trending" المذاع عبر فضائية "MBC4" قائلا:" هي ممثلة كبيرة وقديرة واشتغلت على الدور جدا وبنتكلم مع بعض وذاكرت الدور جدا وتشرفت بالعمل معها لثاني مرة"، وتحدث عن الزعيم عادل إمام وعن كيفية قضاءه لفترة الحجز المنزلي قائلا:" بنتفرج على المسلسل ويتابع ردور الفعل على المسلسل.

والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر.

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