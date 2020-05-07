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بديع أبو شقرا لـ "الفجر الفني": بردانة أنا يناقش قضية حقيقية مخبأه داخل البيوت.. وهذا ما جذبني للمشاركة فيه

الخميس 07/مايو/2020 - 04:52 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
أعرب الفنان اللبناني بديع أبو شقرا عن سعادته الغامرة بالمشاركة في بطولة مسلسل بردانة أنا والذي يعرض عبر شاشة mtv اللبنانية.

وقال بديع في تصريح خاص للفجر الفني أن الذي لفت انتباهه لتجسيد دور باسم: الذي لفتني هو أن بردانة أنا يناقش قضية حقيقية في وطننا العربي وتكون دائمًا مخبأة داخل البيوت لا أحد يحكي عنها.

وأضاف قائلًا: ولا أحد يتحدث عن هذه القضية وهي العنف ضد المرأة خوفًا على شرف المرأة وصيت العائلة والمنزل.

وتابع بديع أبو شقرا حديثه موضحًا "ولذلك كان من الجيد التحدث ومناقشة هذا الموضوع بشكل علني حتى تتوقف المرأة عن الخوف من سطوة الرجل وتعنيفه لها، وتحكم المجتمع والعادات والتقاليد وسطوة المؤسسات الدينية.

العمل يلعب بطولته كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، رولا حمادة، وسام حنا، جوزيف بونصار وغيرهم، ومن كتابة كلوديا مارشيليان إخراج نديم مهنا. واختيار الفنانة ماريتا الحلاني لغناء الشارة التي هي من كلمات نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جاد الرحباني.

يعالج “بردانة أنا” قضية العنف ضد المرأة، حيث تظهر كارين رزق الله في شخصيتين الأولى “حنين” تتوفى بعدما تفننّ “باسم” (بديع ابو شقرا) بتعذيبها والاتصال بشقيقتها التوأم “دانيا” – أي كارين رزق الله أيضاً – وطلب منها ان تأتي الى بيت شقيقتها لتشهد على موتها.

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