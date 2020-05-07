كاتب يوضح أسباب ارتفاع إصابات كورونا في مصر (فيديو)

قال الكاتب عبد الحليم قنديل، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ليس ناتجًا من زيادة الازدحام أو كسر إجراءات الحظر، ولكنه ناتج من التوسع في الفحوصات والتحاليل للمواطنين.





وتابع "قنديل"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن مصر سلكت طريقًا مختلطًا في التعامل مع أزمة كورونا، معقبًا: "مصر لم تلجأ إلى الحظر الكامل أو الانفتاح الكامل، ومشكلة الطرق المختلطة أنها تؤدي دائما إلى شكاوي مستمرة".





ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن العالم أجمع يتجه إلى الانفتاح في التعامل مع أزمة كورونا أو الجمع بين الإجراءات الاحترازية ودوران عجلة الانتاج، وهذا ما سلكته مصر منذ البداية.



