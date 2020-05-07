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كاتب يوضح أسباب ارتفاع إصابات كورونا في مصر (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 06:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال الكاتب عبد الحليم قنديل، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ليس ناتجًا من زيادة الازدحام أو كسر إجراءات الحظر، ولكنه ناتج من التوسع في الفحوصات والتحاليل للمواطنين. 

وتابع "قنديل"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، أن مصر سلكت طريقًا مختلطًا في التعامل مع أزمة كورونا، معقبًا: "مصر لم تلجأ إلى الحظر الكامل أو الانفتاح الكامل، ومشكلة الطرق المختلطة أنها تؤدي دائما إلى شكاوي مستمرة".

ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن العالم أجمع يتجه إلى الانفتاح في التعامل مع أزمة كورونا أو الجمع بين الإجراءات الاحترازية ودوران عجلة الانتاج، وهذا ما سلكته مصر منذ البداية.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ظهر في البداية من مدينة ووهان بالصين، وانتقل بعدها إلى غالبية دول العالم، وأصاب حتى الآن نحو ثلاثة ملايين و818 ألف شخص، وقتل نحو 264 ألف شخص.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا. 

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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