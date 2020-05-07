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وزير التعليم يحذر من "جهابذة السوشيال ميديا"
الخميس 07/مايو/2020 - 12:59 ص
ريم محمود
طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من المواطنين، عدم الاستماع إلى من وصفهم بـ"جهابذة السوشيال ميديا"، موضحا أن أحدهم زعم عدم تصحيح أبحاث صفوف النقل.
وكتب "شوقي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أفتي أحد جهابذة السوشيال ميديا بأن الوزير يقول: "أنا مش ناوي أصحح أبحاث صفوف النقل.. الحقيقة.. يتم تقييم الأبحاث على أساس "نجاح ورسوب" فقط ولا تصحح "بدرجات" بطريقة الامتحانات التقليدية ولكن سيتم تقييمها من حيث الالتزام بعناصر المشروع وأن البحث من عمل الطالب وليس منقولًا أو مدفوع الأجر".
وأضاف الوزير:" لا تستمعوا لمن يتحدث عن وزارة التعليم بلا مرجعية لتقليل البلبلة والشائعات".
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تسليم البحث سواء لصفوف النقل أو الشهادة الإعدادية سواء كان على منصة أدمودو أو ورقيا تقول وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.
وقالت الوزارة أيضًا خلال بيان لها أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج.
وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا فقالت الوزارة خطوات التسليم الورقي: ففي البداية بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق، ثم يحب علي الطالب كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف وإذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف وعلي الطالب أن يقوم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠
أما عن خطوات التسليم فعلى الطالب أن يقم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF ويقم بتسمية ملف الـPDF كالتالي: اكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)، وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي وأدخل على حسابك على منصة إدمودو وستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020" وبعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع ثم قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل) اضغط على زر "التسليم النهائي".
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