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مسلسل البرنس الحلقه 13.. محمد رمضان في ورطة جديدة بسبب اخواته | تردد قناة dmc دي ام سي الناقلة لمسلسل البرنس الحلقة الثلاثة عشر | موعد العرض والإعادة

الخميس 07/مايو/2020 - 12:33 ص
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس
مسلسل البرنس الحلقه 13.. محمد رمضان في ورطة جديدة بسبب اخواته | تردد قناة dmc دي ام سي الناقلة لمسلسل البرنس الحلقة الثلاثة عشر | موعد العرض والإعادة

تصدر مسلسل البرنس الحلقه 13، الأكثر طلبًا على محرك بحث " جوجل"، حيث يتابع جمهور النجم محمد رمضان، اخر أعماله الدارمية في شهر رمضان 2020، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل مسلسل البرنس الحلقه 13، بالإضافة إلى موعد عرض وإعادة مسلسل البرنس، وتردد قناة dmc دي ام سي النقاله له. 

تفاصيل مسلسل البرنس الحلقه 13

بدأ مسلسل البرنس الحلقه 13، بدخول الشرطة منزل على رضوان "محمد رمضان" والقبض عليه، وتفتيش بيته، تم العثور على أموال ومسدس واتهم بهم، ويتم نقله إلى النيابة وبدء التحقيقات، حيث يتم سماع شهادة أخوه فتحي– أحمد زاهر – الذى حكى أن رضوان تهجم على زوجته فدوى "روجينا" فى منزلها بالسلاح وسرق منها 70 ألف جنيه.

ومع سماح أقوال باقي إخوة رضوان، الذين أكدوا أيضًا الواقعة وأن رضوان أحواله فى الفترة الماضية غير طبيعة ودائم السهر والذهاب وراء الراقصات، ولكن المفاجأة هى إنكار نور "ريم سامى" وعادل "أحمد داش" معرفتهما بالتسجيل الخاص بإخوة رضوان، وسط دهشته وبكائه على ما يحدث، لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ثم احتفل الإخوة فتحى وياسر "محمد علاء" وعبير "رحاب الجمل" وزوجها رأفت "أحمد فهيم" وعبد المحسن "إدوارد"، بدخول اخيهم رضوان السجن فى منزل فدوى، وفى نفس الوقت يشعر عادل ونورا بتأنيب الضمير من شهادتهما الزور على أخوهما رضوان، وفى نفس الوقت يرسل فتحي ياسر وعبير إلى منزل حماة رضوان لأخذ ابنته ولكن جدها يخبرهما أنها ليست معهم.

يذهب فتحى بصحبة رأفت إلى الورشة ويحصل على مفتاحها من عم جلال "علاء زينهم" بعد صفعه على وجه بالقلم فى الحارة وأمام علا "نورا" التى تعرف ما حدث لرضوان، كما تذهب أم علا لطليقها وتعطيه مجوهراته التى دثها فى منزلهما لتوريطهما فى قضية سرقة ويتعهد أنه لن يتعرض لعلا مرة أخرى، وتنتهى الحلقة بذهاب فدوى إلى شيماء "دنيا عبد العزيز" وتخبرها أنها درتها.

تردد قناة dmc دي ام سي الناقلة لمسلسل البرنس وموعد العرض والإعادة

موعد والعشر والإعادة لمسلسل البرنس على قناة dmc دي ام سي

يعرض مسلسل البرنس الحلقه 13 على  مجموعة قنوات dmc دي إم سي في تمام الساعة الـ 7:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

تردد قناة dmc دي ام سي النقالة لمسلسل البرنس

القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11449
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل البرنس

تجدر الإشارة إلى أن، مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، النجم محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا،  نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل البرنس الحلقه 13.. محمد رمضان في ورطة جديدة بسبب اخواته | تردد قناة dmc دي ام سي الناقلة لمسلسل البرنس الحلقة الثلاثة عشر | موعد العرض والإعادة

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