أبرز أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا''

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بدأ منذ قليل مسلسل ''القمر أخر الدنيا"، وتفوق ناهد وتسأل عن والدها ويطمئنها انه بجانبها ويكتب لها الدكتور عن أدوية مضادة للإكتئاب، وتطلب من والدها أن يبقى بجانبها وتصف شعورها عند بعده عنها ويطلب منها أن تنسى ما مضى وأنه سامحها وأنها أول فرحة له في الدنيا.



وتتحدث والدة سامي معه وأن عليه أن يتزوج ولا يوقف حياته، ويحاول إقناعها أن لا تحزن نفسها وأنها بخير.



تطلب صديقة دكتور علاء من أحمد أن يقوم برسم رسمة طبق الأصل من رسمة هذا الفنان الشهير.



وتمزح دلال مع زوجة أخيها مجدية وتعلمها أ، ب ،ت ،ثاء بلحن أغنية، وتطلب منها أن تتعلم لنفسها وابنتها ثم تفرح مجدية كثيراً أنها ستسأل لها عن تعليم المنازل في الغد.



يخبر أحمد دلال انه زوجته قامت بنقل أولاده من المدرسة دون علمه وتتصل بناهد وترد عليها جيسي شقيقة ناهد وانها نائمة وتخبرها دلال انها ستأتي لتزورها.



ويخبر أسامة أحمد ان عليه إنهاء عمله بالديكورات، ثم يسأله أحد المعلمين بالمدرسة أن هل أحمد يعمل في طابونة ليصبره أن عليهم إنهاء ما عليهم وبعدها يتصرفون في أحمد.



وتذهب فريال للحفلة بالعمل ويشغلون أغنية بنت الجيران وتتخيل فريال انها تتراقص برفقة جلال وتترقص فريال بالفعل وتنسى نفسها ثم تدرك أن من حولها يشاهدوها وأنها تتوهم أن جلال معها.