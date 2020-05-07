Advertisements

أبرز أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا''

الخميس 07/مايو/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بدأ منذ قليل مسلسل ''القمر أخر الدنيا"، وتفوق ناهد وتسأل عن والدها ويطمئنها انه بجانبها ويكتب لها الدكتور عن أدوية مضادة للإكتئاب، وتطلب من والدها أن يبقى بجانبها وتصف شعورها عند بعده عنها ويطلب منها أن تنسى ما مضى وأنه سامحها وأنها أول فرحة له في الدنيا.

وتتحدث والدة سامي معه وأن عليه أن يتزوج ولا يوقف حياته، ويحاول إقناعها أن لا تحزن نفسها وأنها بخير.

تطلب صديقة دكتور علاء من أحمد أن يقوم برسم رسمة طبق الأصل من رسمة هذا الفنان الشهير.

وتمزح دلال مع زوجة أخيها مجدية وتعلمها أ، ب ،ت ،ثاء بلحن أغنية، وتطلب منها أن تتعلم لنفسها وابنتها ثم تفرح مجدية كثيراً أنها ستسأل لها عن تعليم المنازل في الغد.

يخبر أحمد دلال انه زوجته قامت بنقل أولاده من المدرسة دون علمه وتتصل بناهد وترد عليها جيسي شقيقة ناهد وانها نائمة وتخبرها دلال انها ستأتي لتزورها.

ويخبر أسامة أحمد ان عليه إنهاء عمله بالديكورات، ثم يسأله أحد المعلمين بالمدرسة أن هل أحمد يعمل في طابونة ليصبره أن عليهم إنهاء ما عليهم وبعدها يتصرفون في أحمد.

وتذهب فريال للحفلة بالعمل ويشغلون أغنية بنت الجيران وتتخيل فريال انها تتراقص برفقة جلال وتترقص فريال بالفعل وتنسى نفسها ثم تدرك أن من حولها يشاهدوها وأنها تتوهم أن جلال معها.

أخبار تهمك

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 5 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث الوزراء: الحكومة تعقد اجتماعا اليوم لإعلان ساعات الحظر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 10 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ أقل من ساعتين

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 13 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 18 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

12:51 ص

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة