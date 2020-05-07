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مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)

الخميس 07/مايو/2020 - 01:11 ص
مشهد من موقع الحادث
مشهد من موقع الحادث
إيريني صفوت
حصلت بوابة الفجر على صور لموقع حادث انقلاب سيارة ملاكي بشارع الهرم، بمنطقة العمرانية، ما أسفر عن مصرع فرد أمن، وتم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتم نشر الخدمات المرورية لتنظيم حركة السير ورفع آثار الحادث.

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغًا بانقلاب سيارة ملاكي بشارع الهرم واصابة شخص، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث، ونقل الجثة إلى المستشفى، بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية


في سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب، ويدعى "رجب" على أيدي أحد جيرانه في قرية الجملة بمنطقة العياط.

وأوضحت التحقيقات، أن الخلافات بين الطرفين تعود لعام مضى، عندما كان شقيق القتيل قد خطب فتاة ثم انفصلا، وفي يوم الواقعة ذهب المجني عليه وشقيقه إلى نفس الشارع الذي تقطن فيه أسرة خطيبته السابقة، لكي يتناولا الإفطار مع أحد أقاربهما الذي يقطن في نفس الشارع الذي تقطن به خطيبته السابقة، وفور رؤيته لأهلها، حدثت مشاجرة، وتدخل كل من الطرفين من العائلتين لمناصرة طرفه، الأمر الذي دفع المجني علية التوجة لمساعدة شقيقه، ولكنه تلقى طعنه نافذة بالصدر وسط أحداث المشاجرة، فسقط قتيلا.

بداية الواقعة، تلقى رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "رجب. ص. ع" في العقد الثاني من عمره، مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه متأثرا بإصابته، ومقيم بقرية الجملة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيق المجني عليه وأهل خطيبته السابقة وتدخل كلا الطرفين لمناصرة أقاربه إلى أن انتهى الأمر بسقوط المجني عليه غارقًا في دمائه، وتم ضبط طرفي المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، كما تم فرض كردون أمني على القرية لمنع تجدد المشاجرة مرة أخرى.

وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على اثنين لقيامهما بانتحال صفة مفتشي التموين والتردد على أصحاب المحال والحصول على مبالغ مالية بالبساتين.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تضمنت قيام "4 أشخاص" بانتحال صفة مفتشي تموين والتردد على أصحاب المحال والأكشاك التجارية بدائرة قسم شرطة البساتين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات تموينية ضدهم.
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)
مشاهد جديدة من موقع حادث اصطدام سيارة بمحل حلواني بالعمرانية (صور)

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