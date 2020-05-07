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موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7/5/2020 في مصر

الخميس 07/مايو/2020 - 12:38 ص
الصلاة في مصر - صورة أرشيفية
الصلاة في مصر - صورة أرشيفية
موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.

مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 2020

المواقيتالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة3:30 ص5:07 ص11:52 ص3:29 م6:37 م8:03 م
الإسكندرية3:31 ص5:10 ص11:57 ص3:36 م6:43 م8:011 م
الإسماعيلية3:25 ص5:03 ص11:48 ص3:25 م6:34 م8:00 م

موعد السحور: 1:08 صباحًا
موعد الإمساك: 3.08 صباحًا

موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7/5/2020 في مصر

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