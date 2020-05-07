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موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7/5/2020 في مصر
الخميس 07/مايو/2020 - 12:38 ص
موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7/5/2020 في مصر، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك 1441 هجريًا.
مواقيت صلاة المسلمين في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان 2020
|المواقيت
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|3:30 ص
|5:07 ص
|11:52 ص
|3:29 م
|6:37 م
|8:03 م
|الإسكندرية
|3:31 ص
|5:10 ص
|11:57 ص
|3:36 م
|6:43 م
|8:011 م
|الإسماعيلية
|3:25 ص
|5:03 ص
|11:48 ص
|3:25 م
|6:34 م
|8:00 م
موعد السحور: 1:08 صباحًا
موعد الإمساك: 3.08 صباحًا
موقيت صلاة الفجر والمغرب في اليوم الرابع عشر من رمضان 1441.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 7/5/2020 في مصر
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