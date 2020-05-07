محافظ شمال سيناء: سيناء سلة الغذاء الرئيسية في مصر بالكامل (فيديو)

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن التنمية طريق الأمن في الدولة، والرئيس السيسى يولي أهمية كبيرة لتنمية سيناء، لافتا إلى أن المواطن في الماضي كان يعانى من صعوبة الحصول على المياه؛ لأن حفر البئر كان يتكلف إنفاق الملايين.

وأضاف "شوشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على "قناة صدى البلد"، مساء الأربعاء أن المياه أصبحت الآن متوفرة، ولا أحد يعانى من الحصول على المياه عبر ترعة السلام، ومحطة معالجة بحر البقر لتنمية سيناء، موضحا أن المياه تكفى لزراعة مليون فدان.

وأشار إلى أن هناك لجان من كبار وزارة الزراعة يعملون ويحللون التربة، متابعا: "اللجان تعمل فى سيناء بالكامل، ونحن فى عهد جديد لأهالى شمال سيناء، كما أنه خلال شهرين بعد 22 - 5 سيكون هناك تحديد لأنواع الزراعات التى تتم فى سيناء، وستكون سيناء سلة الغذاء الرئيسية لمصر بالكامل.





وتابع: أنه تمت زراعة 220 ألف فدان، لأن الأراضى كان يتم ريها عبر مياه الآبار، وكانت هناك زراعات معينة تتم زراعتها، ولكن بعد توفر مياه عذبة من ترعة السلام ومحطة معالجة بحر البقر لتنمية سيناء سيكون لنا فرصة لزراعة محاصيل جديدة، كاشفا أن 600 ألف فدان الذين سينضمون سيكون بهم مساحة للقمح، وستتم زراعة بنجر السكر لأنه من المحاصيل الاستراتيجية.





هذا وقد اجتمع، الأربعاء، الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء.





وقال بسام: "وجه الرئيس بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء، والاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية، لإعادة تنظيم السكن في المنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات، فضلًا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء".





كما وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الإربعاء، بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية، على أن يتم تحديد المواصفات الخاصة بالكمامات المستدامة واعتمادها من جانب الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع المصانع على الفور لسرعة تخصيص خطوط إنتاج لها في أقرب وقت ممكن.





يأتي ذلك خلال اجتماع الوزارء، لمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن لمواجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتابع خريطة الإصابة بالفيروس في مصر، وحالات التعافي منه، وذلك بحضور المسئولين المعنيين.



