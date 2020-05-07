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محمد شاهين يقبض عليه بتهمة جريمة قتل.. في الحلقة 14 مسلسل جمع سالم

الخميس 07/مايو/2020 - 01:40 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بثت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، الذي يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الكريم.


و تتوالى الاحداث المثيرة في الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم، حيث ذهبت الشرطة إلى منزل الفنان محمد شاهين الذي يجسد شخصية "يونس" خلال أحداث المسلسل والقت القبض عليه بتهمة القتل، وزفته هاجر الشرنوبي "سامية" بالزغاريط عندما رأته مع الشرطة.


مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، وشارك في البطولة الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب وسامح الصريطي.

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