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جوجل تعلن موعد إطلاق نسخة أندرويد 11 التجريبية

الخميس 07/مايو/2020 - 12:44 ص
أندرويد 11
أندرويد 11
أعلنت شركة جوجل في بيان لها اليوم عن موعد إطلاق نسخة أندرويد 11 التجريبية، وقالت الشركة إنه سيتم إطلاق نسخة أندرويد 11 التجريبية عبر مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت في 3 يونيو المقبل الساعة السادسة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وجاءت هذه الخطوة من جوجل بد إلغاء مؤتمر المطورين I/O بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم،  ويقدم الحدث الذي سيمتد لساعة من الزمن كل من Dave Burke نائب مدير قسم هندسة الأندرويد وStephanie Cuthbertson مدير قسم إدارة المنتجات ليستعرضوا الميزات المصاحبة للنسخة الجديدة من النظام.

ومن المتوقع أن تركز الشركة في النسخة التجريبة من أندوريد 11 على معايير الأمان والسلامة بالإضافة للدعم الحاصل على من رفع قدرة الأداء مع وتسهيل الوصول للخدمات مع توفير تحديثات جديدة على نطاق الرموز التعبيرية "Emoji".

وستتوفر النسخة التجريبية من أندوريد 11، في نفس يوم الكشف ليحظى الجمهور المعنى بفرصة اختبار التغيرات والتحديثات الحاصلة؛ فيما ستدفع جوجل بالنسخة التجربية الثانية والثالثة في وقت متقارب حتى إغسطس القادم مع خطتها للإطلاق الرسمي للنسخة الثابتة نهاية سبتمبر المقبل.

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