جوجل تعلن موعد إطلاق نسخة أندرويد 11 التجريبية

أعلنت شركة جوجل في بيان لها اليوم عن موعد إطلاق نسخة أندرويد 11 التجريبية، وقالت الشركة إنه سيتم إطلاق نسخة أندرويد 11 التجريبية عبر مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت في 3 يونيو المقبل الساعة السادسة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة.





وجاءت هذه الخطوة من جوجل بد إلغاء مؤتمر المطورين I/O بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في العالم، ويقدم الحدث الذي سيمتد لساعة من الزمن كل من Dave Burke نائب مدير قسم هندسة الأندرويد وStephanie Cuthbertson مدير قسم إدارة المنتجات ليستعرضوا الميزات المصاحبة للنسخة الجديدة من النظام.





ومن المتوقع أن تركز الشركة في النسخة التجريبة من أندوريد 11 على معايير الأمان والسلامة بالإضافة للدعم الحاصل على من رفع قدرة الأداء مع وتسهيل الوصول للخدمات مع توفير تحديثات جديدة على نطاق الرموز التعبيرية "Emoji".



