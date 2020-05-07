"التعليم": نحتاج دعمًا ماليًا إضافيا لتوفير احتياطات كورونا (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن موازنة الدولة تتعرض للكثير من الضغوط بسبب تأثير أزمة كورونا على دوران عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلب دعمًا إضافيا خاصة مع زيادة احتياطات فيروس كورونا.





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أن جميع مراحل الثانوية العامة العام المقبل سيكون معهم "تابلت"، وسيتم امتحانهم الكترونيًا.





وأشار وزير التربية واتعليم إلى أن منظومة الامتحانات الإلكترونية وجدت لتبقى، لافتًا الى أن الوزارة استثمرت كثيرًا في التعليم عن بعد، ليستمر ولا توجد أي نية للتراجع عنه.









هذا واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الاثنين الماضي، نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية وتعليم المكفوفين ‏وضعاف البصر للعام الدراسي 20182019.





وبلغ عدد الدراسين الذين تقدموا لأداء الامتحان النهائي 19 دارس بواقع عدد 8 ‏دارسين و11 دارسة، وجاءت النسبة المئوية للنجاح 100%.‏





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.